Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin eğitim alanında yapılan çalışmaları çerçevesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nin (UZEM) birçok alanda gerçekleştireceği kursları için kayıtlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin eğitim alanında yapılan çalışmaları çerçevesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nin (UZEM) birçok alanda gerçekleştireceği kursları için kayıtlar devam ediyor.

Kentte eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK, UZEM birimi ile binlerce vatandaşa dokunmayı sürdürüyor. KAYMEK UZEM ile zaman ve mekânı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilmelerini sağlıyor. Her zaman kaliteli eğitime etkin bir katkı sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK UZEM ile uzakları yakın ediyor. Buna göre LGS-YKS, KPSS Lisans, KPSS Eğitim Bilimleri, Türk İşaret Dili (Temel Seviye), Evde Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi, Çocuklar İçin Temel Seviye İngilizce (13-16 Yaş), 0-72 Ay Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim kurslarında kayıtlar devam ediyor. KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde dersler online yapılacak. Kursiyerler, detaylı bilgi ve kurs kaydı için www.kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek.