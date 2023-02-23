Mersin Büyükşehir Belediyesi, yenileme kapsamında İstiklal Caddesi’nde 2. Etap çalışmalarına başlıyor.

Belirli bir süre araç trafiğine kapatılacak olan caddede, ilk olarak altyapı yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlanacak. Sonrasında kaldırım düzenleme, ağaçlandırma, ışıklandırma ve kent mobilyaları işlemleri tamamlanarak, cadde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Çalışma hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı mimarlarından Şeyda Kaymaz, “İstiklal Caddesi’nin 2. etap çalışmaları kapsamında, Hastane Caddesi kavşağı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arasındaki kısım, 23 Şubat 2023 tarihi itibariyle araç trafiğine kapatılacak ve caddede altyapı çalışması başlayacak. Sonrasında ise yağmur suyu drenaj hattı yenileme çalışması ve kaldırım düzenleme işlemleri devam edecek” dedi.

Hizmete sunulan 1.etabı, vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından büyük beğeni alan İstiklal Caddesi’nin 2. etap çalışması içerisinde, altyapı ve kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra, aydınlatma sisteminin de modern bir şekilde dizayn edileceğini kaydeden Kaymaz; kent mobilyalarının, çöp kutularının ve ağaç altı ızgaraların da yenilenmesiyle, İstiklal Caddesi çevresinin daha çağdaş bir görünüme ulaştırılacağını söyledi.

Kaymaz, Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak Mersinlilerin kullanımına açılması hedeflenen 2. etap çalışmanın amacı hakkında ise, “Burada bizim asıl hedefimiz, kent belleğinde önemli bir yer edinen İstiklal Caddesi’nin eski canlı haline yeniden kavuşması ve dolayısıyla esnafa katkı sağlaması. Ayrıca buradaki yaya sirkülasyonunu artırarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yeşil alanlar yaratmak ve mevcut yeşil alanı da korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastane Caddesi kavşağı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arasında gerçekleşecek olan İstiklal Caddesi 2. etap çalışmaları dolayısıyla sürücüler, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yer alan alternatif güzergahları kullanabilecek.