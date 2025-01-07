Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) bağlı Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Paylan’a iade-i ziyaret ederek aralarında durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyarette Kaymakam, yüksekokulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Meslek Yüksek Okulu yöneticilerinden bilgi aldı. Görüşmede Kaymakamlığın, kamu kurumların ve BŞEÜ arasında işbirliği ile hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç, öğrencilerin hedefleri ve kariyer planları hakkında bilgi alarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.