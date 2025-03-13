Patnos Kaymakamlığı ile Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen yükümlülerin ilçe Kaymakamlığına bağlı birimlerde ücretsiz olarak çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı.

İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak , Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban katıldı.

Yükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, yükümlülerin üretken-verimli, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Patnos Kaymakamlığı ile Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılmaya İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Patnos Kaymakamı Hasan Taş ve Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak tarafından imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma kararı verilen yükümlüler Patnos Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı tüm müdürlüklerde temizlik hizmetleri, genel idare hizmetleri (büro işleri, veri hazırlama, danışma vs.), bakım-onarım hizmetleri (boya, badana, kapı-pencere tamiratı, vs.), çevre düzenleme (park-bahçe bakımı, bahçıvanlık, ağaç dikimi) hizmetleri alanlarında ücretsiz olarak çalıştırılacak.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Taş, "Denetimli serbestlik kapsamında vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, kamu hizmetine de katkı sağlıyor. Bu doğrultuda Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokolümüz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Tören, tarafların protokolleri imzalaması ile sona erdi.