Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi.

Duygulu anların yaşandığı programa, Vali Yardımcıları Kenan Eskin, Hakan Ezgi ve tüm ilçe kaymakamları ile eşleri katıldı.

Kararname ile Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran Hatay Payas Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Siirt Pervari Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü Şırnak Beytüşşebap Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Bingöl Karlıova Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın Hakkari-Şemdinli Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş Batman İl Emrine ve Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak Giresun Eynesil Kaymakamlığına atanmıştı.