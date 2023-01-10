İlçelerin ihtiyaç ve talepleri ile devam eden yatırım ve projelerinin değerlendirildiği "Kaymakamlar toplantısı" Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

İlçelerin ihtiyaç ve talepleri ile devam eden yatırım ve projelerinin değerlendirildiği "Kaymakamlar toplantısı" Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mahmut Çuhadar, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler, projeler ve faaliyetlerle ilgili ilçe kaymakamlarından bilgi aldı.

İlçelerin genel durumunun ayrıntılarıyla analiz edildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek yaptıkları çalışmalardan dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, vali yardımcıları ve kaymakamların 10 Ocak İdareciler Gününü kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Bizler, halka hizmet, hakka hizmettir düsturu ile ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle yurdumuzun dört bir köşesinde devletimizin bekası için üstün vazife bilinciyle çalışan Mülki İdare Amirleri olarak, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmekteyiz.

Bu vesile mensubu olmaktan onur duyduğum bu özverili mesleği fedakarca yürüten siz değerli idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Kaymakamlar toplantısı, 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılı içerisinde ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar, projelerin önceliklerine göre belirlenmesi ve planlanan projelerin son durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.