Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, depremzede aileler ile iftar yemeğinde buluştu

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı iş birliğiyle organize edilen ve deprem bölgesinden ilçeye gelen ailelerin davet edildiği iftar buluşması, Sakarya düğün Salonunda gerçekleşti. İftar öncesinde ilahiler, Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Yemeğin ardından program, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Yüksel Ünal’ın konuşmaları ile devam etti.

Başkan Şahin, birlikte zor günlerin aşılacağını ifade ettiği konuşmasında, "Asrın afeti olarak nitelenen bir büyük sınavdan geçtik ve yeniden başlamanın, birlikte başarmanın mücadelesini veriyoruz. Yaşadığımız bu dönem, devletimizin ve milletimizin el ele verip yaraları ziyadesiyle sardığı kutlu bir dayanışma olarak tarihin sayfalarında yer bulacaktır. Yüce gönüllü, duyarlı hemşerilerimizin, depremin yaşandığı ilk günden itibaren nasıl bir yardım seferberliğine giriştiğini gurur ve hayranlıkla müşahede ettik. Buradaki büyük buluşmamız vesilesiyle tüm Osmanelili vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Zor zamanlarda bir vücudun azaları gibi yek ve pek olduk. Allah birliğimizi daim eylesin ve bir daha böyle ağır imtihanlar yasatmasın.” dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise “Asrın felaketi diyebileceğimiz ülkemizin on bir ilinde yaklaşık on beş milyon nüfusu etkileyen böyle büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Ama bu milletle her zaman övünüyoruz. Böyle asil bir millet yaraların en kısa sürede sarılması noktasında zengininden, fakirine, çocuğundan, büyüğüne herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Biz afet sürecinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve dua ediyoruz ki Allah bu tür büyük afetleri tekrar bizlere yaşatmasın. Bu birlikteliğin, bu kaynaşmanın zamanın geçmesiyle beraber eskimemesi, unutulmaması gerekmektedir. Özellikle sizden istirham ediyorum, herhangi bir sorununuzda tereddütsüz benim kapım ve bütün kurumlarımızın kapısının da açık olduğunu bilmenizi istiyorum” diye belirtti.