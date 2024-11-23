Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçede tamamlanan ve halen devam eden milli eğitim yatırımları için Bakan Tekin’e teşekkür edildi. Ayrıca, 2025 yılı yatırım programına dahil edilmesi talep edilen yeni eğitim projeleri ve ihtiyaçlar detaylı bir şekilde Bakan’a sunuldu.

Eğitim projelerinin yanı sıra Bakan Tekin’e ilçeye göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekten dolayı şükran dilekleri iletildi. Ziyaret, eğitim alanında sürdürülen iş birliğinin önemine vurgu yapılarak tamamlandı.