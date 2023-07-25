Hatay’ın Samandağ ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçede bulunan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşları ziyaret edip sorunlarını yerinde çözüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler en çok Hatay’a zarar verdi. Kent genelinde olduğu gibi Samandağ ilçesinde de yaraların sarılması için konteyner kentler kuruldu. Kaymakamı Mehmet Aksu’da,zamanının büyük bir bölümünü konteyner kentlerde geçirerek vatandaşları dinleyip sorunlarını yerinde çözüyor.

Aksu, ayrıca yapımı devam eden konteyner kentlerde her gün çalışmaları takip ederek son durum hakkında bilgiler alarak yakından takip ediyor.