SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, il müsabakalarında birinci olarak bölge şampiyonasında Samsun’u temsil edecek kız sporculara eşofman takımı hediye etti.

Küçük Kızlar İl Müsabakalarında şampiyonu olan Vezirköprü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile Boks Genç Kızlar Müsabakalarında il birincisi olan Münevver Akbaş’ı makamında kabul eden Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Sporcuların görüş ve önerilerine dinleyen Özgür Kaya, 7-14 Nisan’da Karabük’te gerçekleştirilecek Türkiye Boks Şampiyonası’nda Samsun’u ve Vezirköprü’yü temsil edecek olan Münevver Akbaş’a ve 4-6 Nisan’da Samsun’da gerçekleştirilecek voleybol bölge finalleri müsabakalarında Samsun’u temsil edecek Vezirköprü Küçük Kızlar Voleybol Takımı’na başarılar diledi ve kendilerine eşofman takımı hediye etti.

Ziyarete sporculara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kulüp yöneticisi İrfan Yolcu ve sporcuların antrenörleri eşlik etti.