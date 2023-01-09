Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, öğrenci servis aracında incelemelerde bulunup, öğrencileri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, öğrenci servis aracında incelemelerde bulunup, öğrencileri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Kaymakam Bilici, ilçedeki Adayazı İlköğretim okulunu ziyaret etti. Öğrencilerle okul bahçesinde bir süre sohbet eden Kaymakam Bilici daha sonra taşımalı olarak okula gelen öğrencilerin servis aracına geçip, araçta incelemelerde bulundu. Öğrencilere emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Bilici, servis şoförü ve hosteslere ise öğrenci taşımacılığında yönetmeliklere uyulması gerektiğinin önemini hatırlatıp, hayırlı yolculuklar diledi.