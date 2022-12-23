Yedisu ilçe Kaymakamı Furkan Başar, 100 yaşına giren Şemam Nine’ye pastalı sürpriz yaptı.

Yedisu ilçe Kaymakamı Furkan Başar, 100 yaşına giren Şemam Nine’ye pastalı sürpriz yaptı.

İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Yeni Mahallede yaşayan 100 yaşındaki Şemam Kezik ve ailesini evinde ziyaret etti. Hoş sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, eski insanlar anılarak, gelenek görenekler konuşuldu. Ardından Kaymakam Başar, 100 yaşına giren Şemam nineye sürpriz yaparak pasta kesti.

Kaymakam Furkan Başar, "Tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi gören, gelenek ve göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan yaşlılarımız, saygı duyulması gereken özel insanlardır. Yedisu Kaymakamlığı olarak, yaşlı vatandaşlarımıza yönelik devletimizin sunduğu sosyal ve ekonomik imkanları azami derecede kullanmaya gayret etmekteyiz. Yaşlılarımızın asla yalnız ve çaresiz olmadıklarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyan Şemam nine ise Kaymakam Başar’a yaptığı doğum günü sürprizinden dolayı teşekkür etti.