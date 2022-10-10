Taşköprü Kaymakamlığı görevine atanan Bekir Özen’e hediye olarak gönderilen çiçekler değerlendirilerek 10 öğrenciye burs ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Taşköprü Kaymakamlığı görevine atanan Bekir Özen’e hediye olarak gönderilen çiçekler değerlendirilerek 10 öğrenciye burs ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Kaymakamlar Kararnamesi ile Taşköprü Kaymakamı olarak atanan Bekir Özen, göreve geldiği günden itibaren kendisine hediye olarak gönderilen başta çiçek olmak üzere diğer hediyeleri, değerlendirerek öğrencilere destek sağladı. Kaymakam Özen’e gönderilen çiçekler değerlendirilerek 10 öğrenciye burs desteği ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Taşköprü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göreve başlaması sebebiyle Sayın Kaymakamımıza gönderilen hayırlı olsun çiçekleri değerlendirilerek İlçemizdeki 10 öğrencimize burs ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Nezaket göstererek çiçek gönderen tüm kurum yetkililerine, STK temsilcilerine, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”