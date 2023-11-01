Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, Cihangir, Akçayunt köyleri ve Gedikler köyüne bağlı Yukarıdemirbük mezrasını gezerek vatandaşların sorunların dinledi.

Çemişgezek ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, vatandaşların talepleri dinledi. Kaymakam Zor, köylerin genel durumu hakkında köy muhtarları ve vatandaşlardan bilgi aldı. Görev süresi içerisinde fırsat buldukça köy ziyaretlerini sürdüreceklerini aktaran Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, ‘’Sürdürdüğümüz köy ziyaretlerimiz de, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Planlayacağımız hizmetlerimizde vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Köylerimizin önemli ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz” dedi.