Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Pasinler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca verilen iftar yemeğinde Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Emre Zeyrek; "Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından on bir ayın sultanı Ramazan ayına idrak ediyoruz. Bu ayın bereketiyle inşallah esenliğe kavuşacağız. Tarifsiz acılar yaşadığımız bu zor günlerde Cenab-ı Allah’tan bu ayın rahmetiyle hepimize sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla yaraları hep birlikte sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İftar yemeğine Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Aydın’da eşlik etti.