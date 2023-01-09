Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, beraberinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Can ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte, yapımına başlanan Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, beraberinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Can ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte, yapımına başlanan Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İhalesi İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ve 6 milyon 500 bin lira ödenekle 6 ayda tamamlanması planlanan 8 katlı Alaplı Gençlik Merkezi’nin bireysel spor merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak kompleks halinde hizmet vereceğini kaydeden Kaymakam Yılmaz, "Gençlik Merkezi’nde kafe, resim, müzik, kütüphane, kişisel gelişim kurs atölyeleriyle etüt derslikleri bulunacak. Bireysel spor merkezinde güreş, boks, savunma sporları, fitness salonu, masa tenisi, okçuluk gibi bireysel spor aktivite alanları olacak. Geçmişte Alaplı Kapalı Spor Salonunda yürütülen bireysel spor aktiviteleri yeni binamızda faaliyet gösterecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü idare birimleri de yine bu binada hizmet verecek" dedi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, büyük onarımı tamamlanan Alaplı Kapalı Spor Salonunun hizmete girmesiyle birlikte, takım sporlarının da artık burada yapılacağını sözlerine ekledi.