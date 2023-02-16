Diyarbakır’ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçenin kırsal mahallerinde depremden hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır’ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçenin kırsal mahallerinde depremden hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden dolayı Çermik’in kırsal mahallerinde bazı evler de zarar gördü. Depremin hemen ardından kriz masası oluşturan Kaymakam Yılmaz, burada yapılan değerlendirmelerin ardından Saltepe, Armağantaşı, Dilekpınar, Çukurelma ve Yabanardı mahallelerinde hasar gören evleri ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Yılmaz, hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Yılmaz, depremde hasar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Çermik’te depremden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kaymakam Vahit Yılmaz, birlikte bu zorluğun da üstesinden gelineceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.