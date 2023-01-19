Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

İncelemede Kaymakam Yazıcı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Okul Müdürü Tuncer Yıldız, okul idari kadrosu eşlik ederek, yapılan projeler ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

Sınıflarda incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencilerle tek tek sohbet ederek, eğitimleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yazıcı, "Başarılarıyla gurur duyduğumuz katıldığı birçok festival ve yarışmalarda başarı ödülleri alan ve fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 1.’si okulumuzda öğrencilerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Günümüz Türkiye’sine baktığımızda devletimizin sağlamış olduğu imkanlar ve eğitime vermiş olduğu önemle, gelecekte bizlerden çok daha iyi olacaklarına ve büyük işler başaracaklarına yürekten inandığımız gençlerimizin donanımlı olmaları bizleri mutlu ediyor. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Umarım ki çok güzel üniversitelerde çok güzel eğitimler alarak bu ülkenin geleceği noktasında adınızı da ortaya koyarak çok güzel işler yapacaksınız. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.