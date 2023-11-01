Anadolu’nun ilçelerini dolaşırken yaşadığı, gördüğü ve duyduklarından yola çıkarak iki kitap yazan Kaymakam Yunus Emre Vural, Elazığ’da 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı’na yazar olarak katıldı. Fuarı gezen gençler ve kitapseverler, Vural’ın kaymakam olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayarak, kendisini tebrik etti.

Daha önce Sivrice ilçesinde görev yapan mülkiye müfettişi Kaymakam Yunus Emre Vural, Anadolu’nun ilçelerini dolaşırken yaşadığı, gördüğü ve duyduklarını yazıya aktardı. 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"nda ‘Gelevera Deresi’ adlı kitabını çıkartan Kaymakam Vural, Cumhuriyetin 100. yılında ise ‘Tek Kelimelik Hikayeler’ adlı kitabını çıkardı. Kaymakam Vural, Elazığ’da 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı’na katıldı. Fuarı ziyaret eden gençler ve kitapseverler, Vural’ın kaymakam olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"Önce şaşkınlık yaşıyorlar, sonra tebrik ediyorlar"

Kitapları hakkında bilgi veren Kaymakam Vural, “2 yıl önce Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı vesilesi ile Cumhurbaşkanlığımızca Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmişti. Biz de bu yıla bir hatıra bırakmak için ilk kitabımız olan ‘Gelevera Deresi’ isimli hikaye kitabımızı basmıştık. Olumlu görüşler ve tavsiyeler neticesinde şu an ‘Tek Kelimelik Hikayeler’ adlı ikinci hikaye kitabı çıkardım. Türkiye’nin, Anadolu’nun ilçelerini, beldelerini karış karış dolaşırken gezdiklerimi, gördüklerimi, işittiklerimi yazıya aktarmayı kendime bir vazife olarak görüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle de yine bir hatıra bırakmak istedim. İlk kitabımı çıkardığım Elazığ’da bu kez de fuarda vatandaşlarımızla buluşma imkanı yakaladık. Cumhuriyetimizin 100. yılı bizlerde bu sene bir hatıra ve eser bırakmak, Türkçemize katkıda bulunmak amacıyla kalemimizi elimize aldık. Türk dili gerçekten dünyada müstesna dillerden bir tanesidir. Korunması, yaşatılması, geliştirilmesi gereken dillerden bir tanesidir. Yönetici olmamızdan dolayı vatandaşların bizden böyle bir beklentisi yok. Çok karşılaşılan durumlar da değil. Öncelik şaşkınlığa, daha sonra da yerini takdir ve tebriğe bırakıyor. Ben onların yüzündeki mutluluğu ve ilgiyi görünce daha çok mutlu oluyorum” dedi.

’’Genelde yazar olarak gördüğümüz kişiler değil”

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Yusuf Uygur, ’’Kitabı çok güzel, kısa ve çabuk bitirebilirim. Benim için de imzaladı. Hiç kaymakamın kitap yazdığını duymamıştım. Anılarını yazmış. Okuyup bir gecede bitireceğim. Genelde yazar olarak gördüğümüz kişiler değil. Daha çok ulaşamadığımız bireyler. Burada görmek, konuşmak, kitaplarını okumak güzel’’ diye konuştu.

’’Şaşırdım, çünkü bu tür şeyler pek yok’’

Hakan Hilal adlı genç ise, ’’Daha önce kaymakamımızı tanımıyordum. Geçerken stantta kitabını gördük. İnce ve güzel bir kitap. Okumak mantıklı geliyor. Kitap okumayı sevenlere tavsiye ederim. Toplumun önde gelen liderlerinin, örnek olacak insanların kitap yazması hoşuma gitti ve destekliyoruz. Şaşırdım, çünkü bu tür şeyler pek yok. Genelde herkes kendi alanında ilgileniyor. Herkes kendi mesleğini icra ediyor. Kaymakamımız bir kitap yapmış ve bunu yapan pek fazla insan yoktur. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.