Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ören Mahallesi’ni ziyaret etti.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ören Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı Ören Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, mahalle sakinleri ile sohbet etmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Kaymakam Yapıcı konuşmasında, “Arkadaşlar sizlerle sohbet etmek beni mutlu etti. Sizleri seviyoruz her zaman beklerim. Kaymakamlığa randevu almanıza gerek yok gelen herkese kapımız açık sizi saygıyla selamlıyorum. Maşallah sizleri iyi gördüm. En kısa zamanda sorunlarınızı ele alacağım hepsinde not ettim bunlar çözülmeyecek dertler değil inşallah kısa sürede çözüme kavuşur. Bütün kurumlara sizlerin sorunlarınızı yazacağım. Bu kurumlarla birlikte dertlerinizi dindirmeye çalışacağım” dedi.

Toplantı sonrasında okul etrafında incelemelerde bulunan Kaymakam Yapıcı mahalle sakinlerini tek tek dinledi. Doğalgaz talebinde bulunan mahalle sakinlerinden Muzaffer Ünlü, artık belediyelik olduklarına göre doğalgazın gelmesinin daha kolay olduğunu vurguladı. Mahalle sakinlerinden Zeki Dilaver ise “Ören ve yeni mahallemizde imar sorunlarımız ve problemlerimizin giderilmesini istiyoruz. Mehmet Yalman, kavucak taştan alt geçit veya Taşköprü istiyoruz. Çocuklarımız okula gidemiyor tehlikeli anlar yaşıyor” ifadelerine yer verdi. Mahalle sakinleri ayrıca hastanelerin dolu olduğunu bu sebeple randevu alamadıklarını söyledi. Kaymakam Yapıcı’dan hastane sistemi noktasında yardım talep ettiler.