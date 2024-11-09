Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban bağış yaparak destekte bulundu.

Türk Kızılayının Cizre Hükümet Konağı önünde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban’da bağışta bulundu. Kaymakam Baycar, insanların kan vermesinin hem kendi sağlıkları açısından, hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak açısından önemli olduğunu söyledi. Baycar, "Kan bağışı bekleyen herkese umut ışığı olmak için burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnsanların hayatına yapılacak olan en anlamlı dokunuşlardan birinin kan bağışı olduğuna vurgu yapan Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban da, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.