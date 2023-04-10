Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, iftarlarını Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ev ve işyerleri büyük hasar gören ve Muğla’nın Ortaca ilçesine gelen depremzede vatandaşlar ile açtı.

Yüzyılın afeti olarak adlandırılan deprem sonrası Ortaca’ya gelen Esra Çayır ailesi ile beraber iftar yapan Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, iftar sonrası aile ile sohbet etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı, depremzede ailenin isteklerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Çayır ailesi ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Meral Uçar’a ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e teşekkür etti.