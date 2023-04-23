Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın mesajında, “Bugün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü yıldönümünü kutluyoruz. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın, bu bayramın nesilden nesile aktarılmasının teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları bu güçle yarınlarımıza ışık tutacak, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstlenecektir. Bu şuur ve irade ile milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, cumhuriyetimizin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 103’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, çocuklarımıza mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.