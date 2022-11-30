İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Kızılay’ının düzenlediği kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Kızılay’ının düzenlediği kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, kan bağışında bulunulmasının insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, “Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, Kızılay’a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de, İskilip halkının sosyal yardımlaşma ve dayanışmada olduğu gibi kan bağışlarında da büyük duyarlılık örneği sergilediğini söyledi.

Azalan kan stoklarının normal seviyeye ulaşması için sağlıklı her bireyi kan bağışına davet eden Başkan Sülük, kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekerek bağışta bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Kampanya çerçevesinde Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı gönüllüleri de ilçede esnafları ziyaret ederek kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulundular.