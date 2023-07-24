Bitlis’in Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Koyunlu köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Köylerin sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek üzere sık sık köy ziyaretleri gerçekleştiren Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, köy ziyaretlerine devam ediyor. Köy ziyaretleri çerçevesinde bu kez

İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun ile birlikte ilçeye bağlı Koyunlu köyünü ziyaret eden Kaymakam Uzan, köyde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Uzan, köylülerle de sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinledi.