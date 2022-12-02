Adıyaman’ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Adıyaman’ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz Ortaokulunda ve Atatürk İlkokulunda eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileriyle ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Uğur Ünsal, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.