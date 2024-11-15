Görev değişikliği sebebi ile Osmaneli’nden ayrılacak olan İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Yüksel Ünal onuruna Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun tarafında düzenlenen veda yemeğine, Cumhuriyet Savcıları İsmail Küçükdağ, İlyas Öner, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaşın katılım sağladı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun “Kaymakamımız ile çalışmaktan mutluluk duyduk. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.

Osmaneli de çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Yüksel Ünal ise, Osmanelilerden helallik istedi.

Düzenlenen veda yemeğinden sonra Kaymakam Ünala, plaket ve hediyeler takdim edildi.