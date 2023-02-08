Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, banka promosyon anlaşmalarının revize edilmesi ve güncelleme yapılması için yeniden ihale yaptı.

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, banka promosyon anlaşmalarının revize edilmesi ve güncelleme yapılması için yeniden ihale yaptı.

Kaymakam Ünal başkanlığında oluşturulan ‘Banka Promosyon İhale Komisyonu’nda promosyon alacak kurum müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iki sendika temsilcisi yer aldı. Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan ihaleye ilçede bulunan iki bankanın temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ünal, sendika temsilcileri ve ihale komisyonun katıldığı ihalede bankalar tarafından piyasa gerçeklerine uygun teklif verilmediği için ihaleyi ileriki bir tarihe erteledi.