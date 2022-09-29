Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte okulları gezerek incelemelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte okulları gezerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ünal, ilk olarak Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mahallesinde inşaat çalışmalarına devam edilen anasınıfında incelemelerde bulundu. Çalışması devam eden inşaat hakkında Muhtar Bayram Aka’dan bilgi aldılar.

Kaymakam Ünal ve Müdür Döş buradaki incelemeleri bittikten sonra Yeşilçimen mahallesinde bulunan Oğulpaşa Yeşilçimen İlköğretim Okulu’na giderek incelemelerde bulundu. Okul yetkilisinden, okulda görülen eksikler ve okul çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Ünal, eğitim ve eğitimcinin her zaman yanında olduğunu belirtti.