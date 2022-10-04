Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki okullarda incelemeden bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki okullarda incelemeden bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte açılan okullarda Osmaneli Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve beraberinde okul müdürleri ile birlikte Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı inceleme yaptı. Müdür Erhan Döş ve okul müdürleri, eğitim öğretim hakkında yapılan çalışmalar ile ilgili Kaymakam Ünal’a bilgi verdiler. Kaymakam Ünal, eğitim hayatında başarının artması ve istenilen hedeflere ulaşılmasında öğrenci, veli ve okul işbirliğinin önemini vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisi ile tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmen ve idarecilere başarılar diledi.