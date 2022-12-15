Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen kariyer günleri etkinliğinde Kaymakam Ünal, mesleğini anlattı. Çocukluk ve gençlik yıllarından kaymakamlık mesleğine uzanan hayatından farklı tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kaymakam Ünal, görev yaptığı süreler içerisinde ülke insanına hep güler yüzle hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.

Meslekte 32 yıllık bir süreci geride bıraktığını aktaran Kaymakam Ünal, öğrenciler tarafından sorulan soruları da cevapladı.