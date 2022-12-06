Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Türkiye’yi İtalya’da düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde temsil edecek olan 1308 Osmaneli Belediye spor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç’u ve hocalarını makamında kabul etti.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Türkiye’yi İtalya’da düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde temsil edecek olan 1308 Osmaneli Belediye spor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç’u ve hocalarını makamında kabul etti.

1308 Osmaneli Belediye spor karate takımı hocaları, dünya şampiyonları Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz’ın kısa sürede yetiştirdikleri öğrenciler milli takımlar seviyesinde başarılar elde etmeye başladı. 1308 Osmaneli Belediye spor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç, 9-11 aralık İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek. İtalya’ya hareket etmeden önce başarılı sporcu Turunç’u ve hocalarını makamında kabul eden ve ödüllendiren Kaymakam Yüksel Ünal “1308 Osmaneli Belediye spor ‘un Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ecrin Turunç’un ders yoğunluğuna rağmen bu başarıyı elde etmesi takdire şayandır. Azimli, disiplinli ve planlı çalışmalarınız sürdüğü müddetçe İtalya’da da başarılı olacağınıza inanıyorum millî takıma seçilmesinden büyük mutluluk duyduk. 9- 11 Aralık İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Ecrin Turunç evladımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Sporcumuzun yetişmesinde büyük emeği olan Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımıza,1308 Osmaneli Belediye spor olarak alt yapıya ve tüm spor branşlarına verdiği değerin sonuçlarını tüm branşlarda alıyoruz. Spora ve sporcuya değer veren Belediye Başkanı Münür Şahine, kulübümüzün yöneticilerine, öğretmenlerine ve Ecrin’i yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz. Her konuda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.