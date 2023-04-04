Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ramazan ayında gerçekleştirdikleri aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Ortaca’nın kadın Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir Kemaliye Mahallesinde oturan Hüsnügül Çelik ailesi ile iftarda bir araya geldi. Çelik ailesi ile iftar yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Uzundemir, iftar sonrası aile ile bir süre sohbetler ettiler.

İftarda evlerini ziyret eden Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e ziyaretleri için teşekkür eden Çelik ailesi, ilk defa evlerinde kaymakam ve belediye başkanı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını açıkladılar.