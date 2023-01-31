Kaymakam Uçar ardından, ilçeye bağlı Alanyazı ve Ağaçardı köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal edip sorunlarını dinledi.

Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar, ‘Bir Gönül Kapısı’ projesi çerçevesinde Avunca köyünü ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Uçar, hafta sonu köyde meydana gelen yangında evleri etkilenen aileleri ziyaret ederek, evlerinin onarılacağı müjdesini verdi.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Kaymakamı Necdet Uçar, vatandaşlarla bir araya geldi.

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