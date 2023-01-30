Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kar yağışının başlamasıyla birlikte trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kar yağışının başlamasıyla birlikte trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Kaymakam Türker, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Alper Gültepe ile birlikte trafik kontrol noktalarında incelemelerde bulunarak, kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda sürücüleri uyardı. Yapılan denetimlerde sürücülerle tek tek ilgilenen Kaymakam Türker, “İlçemiz son yüz yıllık tarihinde ilk defa kış mevsiminde bahar havası yaşandı. Ocak ayının sonlarında ilçemizde kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışının başlamasıyla trafik kontrol denetimlerimizi arttırdık. İlçemiz yüksek rakımlı bir yerleşim yeri olmakla birlikte D-975 uluslar arası karayolu üzerinde bulunmaktadır. Trafik yoğunluğunun bulunduğu bir ilçedir. Özellikle kış mevsiminde Tendürek Geçidi’nde seyahat eden sürücülerin sorun yaşamaması için kar lastiği ve zincir taktırmaları konusunda gerekli uyarıları yaparak, muhtemel zor durumlarda bizlere ulaşmaları konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.

İlgilerinden dolayı Kaymakam Türker’e ve Jandarma Komutanı Gültepe’ye teşekkür eden araç sürücüleri, yapılan uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi.