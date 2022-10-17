Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, taşımalı eğitim merkezi okulları ziyaret ederek, burada öğrencileri taşıyan araçları denetledi.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, taşımalı eğitim merkezi okulları ziyaret ederek, burada öğrencileri taşıyan araçları denetledi.

Kaymakam Türker, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okulları ziyaret ederek, okul idarecileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Yaptığı ziyaretlerde taşımalı eğitim merkezi okullarda öğrencileri taşıyan servis araçlarını da tek tek denetleyerek öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Türker, tek hedeflerinin öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim öğretim görmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Kaymakam Türker, “İlçemizde ders zilinin çalması ile birlikte okul, öğretmen ve öğrencilerimizle sık sık bir araya gelme imkanı buluyoruz. Okul idarecilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini değerlendirerek, öğrencilerimizin kaliteli eğitim alabilmeleri için çabalıyoruz. İlçemizde 20 bin öğrencimizden 6 bini 513 araçla çeşitli okullara taşınmaktadır. Öğrencilerimizi taşıyan servis araçlarını her fırsatta denetleyerek yapılan taşımanın standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hedefimiz kaliteli bir ortamda öğrenci yetiştirerek geleceğe umutla bakmalarına katkı sunaktır. Yaptığımız ziyaretlerde her fırsatta okul idarecileri ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyerek, ilçemizdeki eğitim öğretim çıtamızı yukarıya taşıyarak başarılarına katkı sunmaktır” dedi.

Yapılan denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal ve İlçe Milli Eğitim Müdür Zeki Gülmez de katıldı.