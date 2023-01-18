Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede kan bağışına olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kan, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede kan bağışına olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kan, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarında düzenli kan veren vatandaşa bronz madalya verildi. Kan bağışı yapan vatandaşları tek tek ziyaret eden İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yaptıkları bağıştan dolayı teşekkür etti. Düzenli olarak şimdiye kadar on defa kan bağışında bulunan Halis Gültepe’ye bronz madalyasını veren Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, “Kızılay, ülkemizde 18 bölgede 68 kan bağış merkezi ve mobil kan bağış aracıyla 300’den fazla noktada hizmet vermektedir. İlçemizde de düzenli olarak mobil kan bağış aracı gelerek bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan kan almaktadır. İlçemizde vatandaşlarımızın kan bağışına olan ilgileri bizleri mutlu ediyor. Kan veren vatandaşlarımızı ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı kendilerinde teşekkür ediyoruz. Bugün yaptıkları kan bağışları başkalarına, belki yarın da kendilerine veya yakınlarına gerekli olacaktır. İlçemizde yapılan kan bağışında düzenli olarak kendi özgür iradesiyle hiç bir karşılık beklemeden onuncu defa bağışta bulunan Halis Gültepe kardeşimizi de ziyaret ettik. Kendisine teşekkür ederek bronz madalya verdik. Kan, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün sana yarın bana düşüncesinin vatandaşlarımız arasında daha da yaygın bir hale gelebilmesi için kan bağışı konusunda katkılarımız devam edecektir” dedi.