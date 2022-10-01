Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, öğretmenlerin öğrenci ailelerini tanımaları gerektiğini söyleyerek, bundan sonra ilçedeki öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edeceğini kaydetti.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, öğretmenlerin öğrenci ailelerini tanımaları gerektiğini söyleyerek, bundan sonra ilçedeki öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edeceğini kaydetti.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Muammer Kocatürk İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Tunç burada, okul müdürü ve öğretmenlerle toplantı da yaptı.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, "Eğitimde 4 ana unsur çok önemlidir. Bunlar; bilgi, ahlak, kültür ve spor. Sadece bilgi insana yetmez. bizim hedefimiz bilgili, güzel ahlaklı, kültürünü bilen, vatanına milletine canı gönülden hizmet eden bireyler yetiştirmek. Develi’miz eğitimde Kayseri’de sıralamaya girmiş, 3. olmuş başarılı bir ilçedir. Biz başarıyı her alana yayarak, çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Eğitimde Türkiye’de sıralamaya giren, bilgili, ahlaklı, kültürünü bilen ve milli takımlara sporcu gönderen bir ilçe olmak istiyoruz. Bunun içinde öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Öğretmenlerimiz, öğrenciler ve aileleriyle hem hal olması, öğrenci ve ailesini yakından tanıması gerekiyor. Öğretmenlerin öğrenci ve ailelerini tanımaları için ev ziyaretleri şart. Bu yüzden okul müdürlerine bütün öğretmenlerin okuttuğu öğrencilerin evlerini ziyaret etmelerinin talimatını verdim. Bunu yazılı talimat haline getireceğim" ifadelerini kullandı.