Kayseri’nin Develi ilçesinde her akşam Kaymakamı Mehmet Tunç’un başlatmış olduğu ’Develi 7’den 77’ye Okuyor’ projesi çerçevesinde okullarda, evlerde, yurtlarda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Kayseri’nin Develi ilçesinde her akşam Kaymakamı Mehmet Tunç’un başlatmış olduğu ’Develi 7’den 77’ye Okuyor’ projesi çerçevesinde okullarda, evlerde, yurtlarda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

’Develi 7’den 77’ye Okuyor’ projesi hakkında açıklama yapan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, bu proje ile okullarda düzenli olarak yapılan okuma etkinliğini evlere, caddelere ve sokaklara taşımak istediklerini belirtti. Kaymakam Mehmet Tunç; "Bu projeyle bizler okullarımızda düzenli olarak yapılan bu okuma etkinliklerini; evlere, caddelere, sokaklara, araçlara, otobüslere, toplu taşıma araçlarına taşımak istiyoruz. Gençlerimizin okuma alışkanlığının gelişebilmesi içinde her akşam saat 20.00’ed düzenli olarak tüm okullarımız, öğrencilerimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ile hep birlikte okuma etkinliği yapıyoruz. bu okuma etkinliğinde de gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığının her geçen gün daha da artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki kitap fuarına 600 öğrenci göndereceklerini belirten Kaymakam Tunç; "Develi ilçesinde kitap okuma etkinliklerinde annelerin, babaların, ablaların, kardeşlerin, desteklerini pekiştirebilmek adına Develi Kaymakamlığı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizce beşincisi düzenlenen 14-23 Ekim arasındaki kitap fuarına 600 öğrencimizi göndereceğiz. Ve her birinin alışveriş yapmasına, yemek yemesine ve kitap fuarını gezmesine iştirak edeceğiz" dedi.