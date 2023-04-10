Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Polisinin gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda, milletin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve personeli makamında kabul ederek haftalarını kutlayan Kaymakam İsmail Tosun, 178 yıldır milletinin hizmetinde olan Türk Polisinin gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda, milletin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaymakam Tosun,” Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. İlçemizde görev yapan emniyet mensuplarımız başta olmak üzere gece gündüz demeden çalışan polislerimize, teşkilatın her kademesindeki tüm amir ve memurlarına teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi.