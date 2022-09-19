Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanının verilişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanının verilişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Atatürk anıtına Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çelenk konulmasıyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Sedat Kurum,”

Bugün burada en büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün bizlere emanet ettiği bu güzel vatanın bütünlüğünü korumak, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin devamlılığını sağlamak milletimizin huzur ve güvenliğini temin uğruna generalinden erine, öğretmeninden polisine vatan savunmasında kolunu ve bacağını kaybedip “ Vatan sağ olsun” diye haykıran yüce insanları gazileri anmak için toplandık” dedi.

“Türk milleti tarih boyunca gazisine ve şehidine sahip çıkmıştır”

Türk Milletinin tarih boyunca gazisine ve şehidine sahip çıktığını, bundan sonrada çıkmaya devam edeceğini söyleyen Sedat Kurum, ”Gazilerimiz bu unvanı alırken, süngünün ucunda, merminin vızıltısında, bomba dehşetinin içinde oldular, sıkıntılı, korkulu günler geçirdiler. Hep “vatan” dediler. Zaman zaman korku sardı çevrelerini “önce vatan” diyerek korkularını sildiler. Acı çektiler ama bu ulus için acılarını yüreklerine gömdüler. Kolları arasında şehit düşen arkadaşlarını, kucakladılar. Zaman geldi şehitlerin açıkgözlerini elleriyle kapattılar, kefen oldular, ”Niye bende yanına gitmedim” diye gözyaşı döktüler. Hiç pişmanlık duymadılar ve uğruna savaştıkları devlet, onları unvanların en asil ve en şerefli olanı ile onurlandırdı. “Siz artık ulusal bir değersiniz, siz gazisiniz” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlık ilkesini kendisine ve Türk Milletine rehber edinip bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığını tüm dünyaya siz gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan temsilcisi, asil, varlıklı, ahlak ve fazilet sahibi, dosta güven düşmana korku salan, vatan ve ay yıldızlı bayrak sevgisi ile dolu olan, ulusal bir değerdir. Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun siz değerli ve onurlu insanları, gaziler gününüzü büyük bir coşku ile kutlar en derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Çelenk koyma töreninin ardından şehit aileleri ve gazilerle makamında bir süre görüşen Kaymakam İsmail Tosun, “Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olursa emrinize amadeyiz” dedi. Kaymakam Tosun, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle tek tek tanışıp sohbet etti.