Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri “Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam İsmail Tosun’u ziyaret etti.

Hisarcık Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri “Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam İsmail Tosun’u ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci, Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Şeyma Koç, Nihat Koçer, özel öğrenciler ve aileleri “Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Kaymakam İsmail Tosun’u makamında ziyaret ettiler.

Özel öğrencileri kapıda karşılayan Kaymakam İsmail Tosun, öğrenci ve aileleriyle tek tek tanışıp, öğrencilere oyuncak hediye etti. Ziyarette Okul Müdürü Pelin Solak, Kaymakam Tosun’a özel öğrenci ve aileleri tarafından kilden yapılan tabak hediye etti. Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Nihat Koçer Kaymakam Tosun’a kil tabak üzerindeki 16 noktanın tarihte kurulmuş Türk devletlerini, ağacın mavi renkteki dallarının otizm, yeşil rengin ise serebral palsi hastalığını temsil ettiğini söyledi.