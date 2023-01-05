Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğu liseler arası kompozisyon yarışmasında birinci olan Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Korkmaz’ı ödüllendirdi.

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğu liseler arası kompozisyon yarışmasında birinci olan Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Korkmaz’ı ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Selim Özyurt, Müdür Yardımcısı Ahmet Yeni, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yunus Sevim, İl Sağlık Müdürlüğünün Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğu liseler arası kompozisyon yarışmasında birinci olan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10 Kimya sınıfı öğrencisi Ayşe Korkmaz ile birlikte Kaymakam İsmail Tosun’u makamında ziyaret etti.

Başarısından dolayı Ayşe Korkmaz’ı tebrik eden Kaymakam Tosun, öğrenciyi hediye çeki ile ödüllendirdi.