Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Ankara’da gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Koşusu’nda yüzde 10’luk dilime girmeyi başaran Kutluhanlar Ortaokulu öğrencisi Sevgi Taşdemir’i ödüllendirdi.

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Ankara’da gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Koşusu’nda yüzde 10’luk dilime girmeyi başaran Kutluhanlar Ortaokulu öğrencisi Sevgi Taşdemir’i ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Okul Müdürü Mehmet Bodur ile birlikte Sevgi Taşdemir’i makamında kabul eden Kaymakam İsmail Tosun, başarısından dolayı Sevgi Taşdemir’i kutlayarak ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) Ankara’da düzenlendiği Atatürk’ü Anma Koşusu’nda Kütahya’yı temsil eden Hisarcık Kutluhanlar Ortaokulu öğrencisi Sevgi Taşdemir Yıldız Kızlar Kategorisi’nde yüzde 10’luk dilime girmişti.