Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi hayata geçirdiği okul dışı öğrenme ortamları ile eğitim çağındaki çocukların hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu çerçevede içerisinde farklı atölyelerin yer aldığı Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Sanat ve Tasarım Atölyesi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop’u ağırladı. Burada yer alan robotik kodlama ve inovasyon, çini ve seramik, ahşap ve metal, resim ve kağıt katlama atölyelerini gezen Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Tortop dersliklerde eğitim alan öğrencilerle sohbet etti, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Burada çok farklı bir dünya var”

Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan okul dışı öğrenim ortamlarının yılın her döneminde yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün belediyemiz tarafından SEDEP çatısı altında eğitime farklı bir pencere açan kurumlarımızdan Sanat ve Tasarım Atölyesi’ni Selçuklu Kaymakamımız Eflatun Can Tortop Bey ile ziyaret ettik. Sanat ve Tasarım Atölyesi belediyemizin ilçemize kazandırdığı ve öğrencilerimizin keyifle geldiği önemli yatırımlardan biri oldu. Gerçekten burada çocuklarımızın da içerisinde yer almaktan mutluluk duydukları çok farklı bir dünya var ve burada yer alan farklı atölyelerimizden her yıl binlerce öğrencimiz faydalanma imkanı buluyor. Çocuklarımızı sanat ile tanıştıran merkezimiz onların el becerilerini ve yetenek geliştirmeye ve onlara yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğin donanımlı geleceğin donanımlı nesillerini yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın okul dışı öğrenim ortamlarımızda gelişimlerine şahit olmak bizler için mutluluk verici” dedi.

“Sanat ve Tasarım Atölyesi çocuklarımıza yeni ufuklar kazandıracak”

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop da Selçuklu Belediyesi’ne eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Kaymakam Torpop, “Böylesine güzel bir ortamı çocuklarımızın istifadesine sunan başta belediye başkanımız ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın burada bulunmaktan duydukları memnuniyeti ortaya konan güzel eserler gösteriyor. İnşallah burası çocuklarımıza yeni ufuklar kazandıracak ve burada verilen eğitimler geleceğin nitelikli bireylerinin yetişmesine temel olacak” diye konuştu.

Atölye ziyaretinin ardından Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Tortop Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde eğitim alan öğrencilere katılım sertifikalarını verdi.