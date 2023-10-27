Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Anamur Devlet Hastanesinde yatan şehit babası Kadir Tülek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya’da 2022 yılında doğum günü olan 1 Aralık’ta denetleme görevi sırasında trafik kazasında şehit olan Bozyazılı komiser yardımcısı Ramazan Tülek’in Anamur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde dizinden ameliyat olan babası Kadir Tülek’e, eşiyle birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kaymakam Topsakaloğlu, şehit babasına moral verdi.

Şehit babasının tedavi süreci ile ilgili Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz tarafından bilgilendirilen Topsakaloğlu, hasta yakınlarına acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin her daim şehitlerin kıymetli ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Topsakaloğlu, “Şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Onlar bu ülke için en değerli olan varlıklarını, yani çocuklarını kaybettiler. Bundan dolayı onlara ne yapsak azdır. Her daim şehit yakınlarının yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.