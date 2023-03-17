Kaymakam Topsakaloğlu, Bozyazı Deprem Koordinasyon Merkezi Başkanı Mevlüt Ok ve görevlilerini makamında ağırlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Topsakaloğlu, konuşmanın ardından ’Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlilere teşekkür belgesi verdi. Ayrıca, Bozyazı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılan Topsakaloğlu, bölgede görev yapan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Oda mensupları ile Tekmen ve Tekeli mahallelerinde depremzede vatandaşlar için kurulan yardım çadırlarında emeği geçen mahalle muhtarlarına plaket takdim edildi.