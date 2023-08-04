Mersin’in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kömürlü ve Ustalar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Topsakaloğlu, Kömürlü Mahalle Muhtarı Tufan Katıran ve Ustalar Mahalle Muhtarı Şener Taş’dan bilgi alarak vatandaşların sorun ve şikayetlerini yerinde dinledi ve çözümü için notlar aldı. Topsakaloğlu, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelere etkin şekilde ulaştırmak için mahalle gezilerini sürdürdüklerini söyledi.

Topsakaloğlu, “Halkın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretlerine devam edeceğiz. Kömürlü ve Ustalar mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Topsakaloğlu, Kömürlü Mahallesi ziyareti sırasında Ağlıca Camii’inde Kur’an kursuna katılan öğrencileri de ziyaret etti. Topsakaloğlu’na mahalle ziyaretlerinde, ilçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, ilçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bardak, ilçe Müftüsü Yakup Avcı ve Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref eşlik etti.