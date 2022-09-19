Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, gazi ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi, ardından ilçedeki gazi ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, gazi ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi, ardından ilçedeki gazi ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla gazi ve şehit aileleri onuruna Bozyazı Öğretmenevinde yemek veren Kaymakam Topsakaloğlu, yemek sonrasında gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Yemek ve ziyaretlerde Kaymakam Topsakaloğlu’na eşi Gül Topsakaloğlu eşlik etti.

Bozyazı Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemekte, Kaymakam Topsakaloğlu gaziler ve şehit yakınları ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Topsakaloğlu, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını siper eden gazilerin gününü kutladı.

Şehit aileleri ve gazileri evlerinde de ziyaret ederek sohbet eden Kaymakam Topsakaloğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine devletin ve milletin emaneti olduğunu ifade etti. Topsakaloğlu, "Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine ve gazilerimize devlet ve millet olarak minnet borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerimizi her zaman hatırlamak, onların sorunları ile yakından ilgilenmek bizlerin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.