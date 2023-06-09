Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Ahmet Tan, Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesindeki Kariyer Günü etkinliğinde öğrencilere, kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi.

Adaklı ilçesinde, öğrencilere meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, motivasyon, farkındalık ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla Kariyer Günü etkinliği düzenlendi. Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Ahmet Tan katılarak kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi. Kaymakam olmak için yapılması gerekenler, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve yetki ile görevleri hakkında bilgi veren Tan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek soruları cevapladı. Kaymakam Tan, benzer etkinliğin tüm meslek kuruluşları ile yapılması gerektiğini okul idaresine bildirerek, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.